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В Петербурге задержали наркоторговца
Сегодня, 21:22
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В Петербурге задержали наркоторговца

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После 2020 года мужчина переехал в Россию, где поступил в среднеобразовательное учреждение.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Известно, что он ранее был участником украинского батальона "АЗОВ"*, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина прошел подготовку в 2015 году, позже он занимался пропагандой в "гражданском корпусе". После 2020 года мужчина переехал в Россию, где поступил в среднеобразовательное учреждение. Позже его отчислили за неуспеваемость. Молодой человек организовал группу, которая распространяла наркотики  через тайники-закладки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv

* - запрещенная в РФ террористическая организация

 

Теги: задержание, закладки, наркотики
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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