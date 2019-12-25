В Петербурге задержали наркоторговца

После 2020 года мужчина переехал в Россию, где поступил в среднеобразовательное учреждение.

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотиков. Известно, что он ранее был участником украинского батальона "АЗОВ"*, пишут "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Мужчина прошел подготовку в 2015 году, позже он занимался пропагандой в "гражданском корпусе". После 2020 года мужчина переехал в Россию, где поступил в среднеобразовательное учреждение. Позже его отчислили за неуспеваемость. Молодой человек организовал группу, которая распространяла наркотики через тайники-закладки. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Фото: Piter.tv

* - запрещенная в РФ террористическая организация