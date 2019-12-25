Суд Петербурга назначил 10 суток ареста водителю-рецедивисту за седьмую попытку проехаться без водительских прав

Петербургский суд дал 10 суток ареста мужчине, который шесть раз управлял автомобилем без прав. По мнению суда, это единственный выход в решении проблемы.

Мировой судья судебного участка №115 Петербурга привлекла к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, лишенным права управления). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, в начале августа этого года ответчик управлял автомобилем в Ломоносове будучи лишенным права управления транспортным средством.

В итогу мужчина вину признал, но удостоверение в ГИБДД не сдал. Кроме всего, у фигуранта богатое прошлое: до этого его лишали прав шесть раз, начиная с 2017 года.

Суд учел все моменты и решил, что единственное, что поможет решить проблему – отправить мужчину под арест. Суд назначил наказание в виде ареста сроком на 10 суток.

Ранее сообщалось, что на дорогах Петербурга и Ленобласти усилили контроль за грузовиками.

Фото: Piter.TV