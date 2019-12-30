Снегопад с ветром повалил на дороги в Ленобласти почти 50 деревьев

Также за выходные дорожные службы убрали от наледи и снега 7,5 тысячи км трасс и обочин.

На прошедших выходных снегопад с ветром повалил в Ленинградской области около 50 деревьев, подъезд к деревне Славково в Бокситогорском районе по-прежнему затоплен. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Также за выходные дорожные службы убрали от наледи и снега 7,5 тысячи км трасс и обочин. Дорожники потратили 148 тонн соли 1,5 тысячи кубометров песко-соляной смеси. На работу в выходные вышли 352 единицы техники.

Если на региональных дорогах заметны неполадки, нужно звонить по номеру: 8(812)251-42-84.

Синоптики пообещали 27 января "минус" и снег в Петербурге.

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области