4-летний мальчик упал с детской горки на Орбели и получил разрыв почки

В Петербурге 4-летний мальчик упал с детской горки и получил серьёзные повреждения. Об этом стало известно Piter.tv.
Вечером 6 июня ребёнка госпитализировали от дома 19 по улице Орбели. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб брюшной стенки и органов грудной клетки, разрыв почки.
По предварительным данным, мальчик по недосмотру матери упал с горки. Проводится проверка.
В Ленобласти накануне утонул 7-летний мальчик.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все