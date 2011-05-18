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4-летний мальчик упал с детской горки на Орбели и получил разрыв почки
Сегодня, 8:46
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

4-летний мальчик упал с детской горки на Орбели и получил разрыв почки

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Вечером 6 июня ребёнка госпитализировали от дома 19 по улице Орбели.

В Петербурге 4-летний мальчик упал с детской горки и получил серьёзные повреждения. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 6 июня ребёнка госпитализировали от дома 19 по улице Орбели. У мальчика диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, ушиб брюшной стенки и органов грудной клетки, разрыв почки.

По предварительным данным, мальчик по недосмотру матери упал с горки. Проводится проверка.

В Ленобласти накануне утонул 7-летний мальчик.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: дети, падение
Категории: Лента новостей,

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