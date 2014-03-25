Свыше 40% петербуржцев мечтают, чтобы их дети освоили рабочую специальность

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter (hh.ru) провели исследование перед Днем среднего профессионального образования и обнаружили, что почти половина жителей Петербурга (42%) хотели бы, чтобы их дети получили среднее специальное образование (ССО) после окончания школы. Согласно опросу, наиболее вероятно, что родители, работающие в юридических отраслях (58%), искусстве и масс-медиа (55%), производстве (53%) и кадровом деле (51%), предпочтут своим детям путь получения рабочей специальности.

Две трети участников опроса считают, что квалифицированный рабочий может достичь успеха и получить высокую должность. Примечательно, что среди молодых людей в возрасте 18-24 лет вера в успешное будущее рабочих профессий еще выше – 69% убеждены, что работник может построить успешную карьеру.

Исследование также показало, что с января по сентябрь 2024 года наиболее востребованными профессиями в Санкт-Петербурге были менеджер по продажам, продавец и кассир (более 80 тысяч вакансий), водитель (около 40 тысяч вакансий), бухгалтер и повар.