3 года колонии за мошенничество дали строительному подрядчику Военмеха

В результате взыскал с Житковича в пользу Военмеха имущественный ущерб в сумме 113 820 686, 61 рублей.

В понедельник, 11 апреля, Куйбышевский суд Петербурга назначил наказание бывшему гендиректору ООО ГК "СТК" Сергею Житковичу в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца условно с испытательным сроком 3 года. Мужчину признали виновным в мошенничестве и незаконном хранении оружия. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

По данным суда, с августа 2017 по декабрь 2018 Житкович, будучи руководителем ООО "ГК "Строительные технологии комфорта", создал ОПГ для хищения бюджетных средств, которые принадлежат Минобрнауки РФ в лице Балтийского госуниверситета "Военмех".

Так, 23 августа 2017 года между организациями был заключен контракт на строительство учебно-лабораторного корпуса (2-я очередь) на 1-й Красноармейской, 13В, его цена составляла 381 101 870 рублей. На следующий день 24 августа Житкович принял земельный участок и привлек в качестве субподрядчика ООО "СК Петроград". В процессе строительства выяснилось, что рабсилы и финансов недостаточно для окончания работ в срок. Позже проректор по экономике и развитию Военмеха и его помощник пошли навстречу Житковичу и дабы "приукрасить действительное положение дел" подписали акт приемки-сдачи невыполненных работ, которые стоили бюджету 98 081 913, 91 рублей.

В пресс-службе судов подчеркивают, что именно Житкович осуществлял организационные и управленческие функции в отношении созданной им ОПГ, контролировал совершение преступления, координировал действия соучастников, а также непосредственно участвовал в совершении преступления.

Во время обысков в квартире Житковича сотрудники нашли самозарядный пистолет, изготовленный из охотничьего карабина, пригодный для стрельбы 9 мм патронами, а также 90 патронов. Мужчина полностью признал вину. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В результате взыскал с Житковича в пользу ФГБОУВО "Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. Устинова имущественный ущерб в сумме 113 820 686, 61 рублей.

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Фото: Piter.tv

