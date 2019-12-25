Главного инженера администрации Калининского района лишили свободы на 4 года условно

Он получил взятки в виде стройматериалов и сделанного ремонта.

Бывшему главному инженеру СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Калининского района СПб" вынесли приговор за получение взятки. Он обвинялся по двум эпизодам. Об этом 11 апреля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Денис Щукин, будучи главным инженером, предложил генеральному директору ООО "Мега Строй Сервис" передать ему строительные материалы и комплектующие к ним в его квартиру в Колпино. За это Щукин пообещал, что примет выполненные компанией работы. Подсудимый отвечал за технический надзор.

Следователи установили, что взяткодатель купил стройматериалы в магазине "Петрович". Общая сумма покупки и доставки составила 268 тысяч рублей. Кроме того, сам ремонт обошелся бы в 217 тысяч рублей.

Аналогичное преступление Щукин совершал через год. Он получил взятку в размере 400 тысяч рублей. Обвиняемый признал свою вину.

Суд постановил лишить мужчину свободы условно на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.

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