Наркокурьер не смог привести в Петербург 36 кг наркотиков

Петербуржец ждет решения суда в Новороссийске.

Спустя полтора года следователям удалось завершить уголовное дело в отношении местного жителя, который пытался привести в Санкт-Петербург 36 кг наркотиков.

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края, уголовное дело поступило в суд. По официальной версии следствия, наркотические вещества в виде белого порошка мужчина должен был доставить в Северную столицу не позднее новогодних праздников 2017 года. Петербуржец нашел курьера для доставки товара. За ним он отправился в Новороссийск, а на обратном пути спрятал 36 кг наркотиков в салоне автомобиля.

Запрещенное вещество не довезли до Петербурга, так как в Кубани 30-летнего наркокурьера задержали сотрудники ФСБ. Мужчину отправили в СИЗО за пособничество. Судебное заседание пройдет в Приморском районном суде Новороссийска.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что пятеро детсадовцев из Невского района слегли из-за отравления.