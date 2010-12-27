На празднике продемонстрируют ряд анимационных работ, уже завоевавших ряд наград на международных фестивалях.

"Ленфильм-клуб" отпразднует День анимации совместно с Молодежным центром Союза кинематографистов СПБ.

К Международному дню анимации, Ленфильм собрал подборку самых интересных и впечатляющих анимационных работ. Некоторые из них были удостоены внимания зрителей, а также жюри международных фестивалей.

Среди работ, которые будут представлены на празднике, зрители смогут увидеть мультфильм петербургских режиссеров-аниматоров Ольги и Татьяны Полиэктовых. Их работа уже завоевала ряд международных наград.

Зрителям будут демонстрировать самые разнообразные работы, как по жанру, так и по стилистике. Как заявляют организаторы - это поможет взглянуть на все разнообразие современной профессиональной анимации.

По окончании праздника, состоится беседа с многими авторами представленных картин. Принять участие в ней сможет любой желающий.

Событие пройдет 30 октября в 19:00. Посетить его можно бесплатно по предварительной регистрации.

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Фото: vk.com / lenfilmstudios