300 экземпляров краснокнижной стерляди и черную икру изъяли в Красноярском крае

Полиция вместе с Росгвардией задержала двух человек.

На территории Красноярского края представители Сибирского линейного Управления российских правоохранительных органов совместно с сотрудниками Росрыболовства изъяли из незаконного оборота свыше300 экземпляров краснокнижной стерляди и более 15 килограммов черной икры. Оперативники задержали двух местных жителей. Сейчас они подозреваются по статье за нелегальный оборот водных биологических ресурсов. Преступление было выявлено в результате рейдовых мероприятий, организованных полицией по пресечению экологических преступлений в акватории реки Енисей. Инспекторы остановили грузовое судно под управлением капитана-механика речного пароходства. Позже было установлено, что транспортное средство направлялось в порт города Лесосибирска. На борту в морозильной камере охранилось три литра черной икры, 60 пластиковых контейнеров и два мешка с замороженной стерлядью. Сотрудники МВД установили личность сообщника капитана. Им оказался житель Лесосибирска, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина незаконно добывал краснокнижную рыбу, готовил ее к продаже и передавал на судно. В ходе обыска обнаружили еще 12,5 литров черной икры, тару с частями стерляди и замороженную рыбу. пресс-служба МВД РФ

В общей сложности изъято более 300 экземпляров стерляди и один сибирский осетр. По заключению от специалистов, причиненный материальный ущерб для государства превысил 1,8 миллиона рублей. Ведутся уголовные дела по статьям 258.1 и 256 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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Фото и видео: МВД Медиа