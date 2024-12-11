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300 экземпляров краснокнижной стерляди и черную икру изъяли в Красноярском крае

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Полиция вместе с Росгвардией задержала двух человек.

На территории Красноярского края представители  Сибирского линейного Управления российских правоохранительных органов совместно с сотрудниками Росрыболовства изъяли из незаконного оборота свыше300 экземпляров краснокнижной стерляди и более 15 килограммов черной икры. Оперативники задержали двух местных жителей. Сейчас они подозреваются по статье за нелегальный оборот водных биологических ресурсов.  Преступление было выявлено в результате рейдовых мероприятий, организованных полицией по пресечению экологических преступлений в акватории реки Енисей. Инспекторы остановили грузовое судно под управлением капитана-механика речного пароходства. Позже было установлено, что транспортное средство направлялось в порт города Лесосибирска. На борту в морозильной камере охранилось три литра черной икры, 60 пластиковых контейнеров и два мешка с замороженной стерлядью.  Сотрудники МВД установили личность сообщника капитана. Им оказался житель Лесосибирска, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина незаконно добывал краснокнижную рыбу, готовил ее к продаже и передавал на судно. В ходе обыска обнаружили еще 12,5 литров черной икры, тару с частями стерляди и замороженную рыбу. 

пресс-служба МВД РФ

 В общей сложности изъято более 300 экземпляров стерляди и один сибирский осетр. По заключению от специалистов, причиненный материальный ущерб для государства превысил 1,8 миллиона рублей. Ведутся уголовные дела по статьям 258.1 и 256 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Полицейские задержали подозреваемых в уличном разбое на северо-востоке Москвы.

Фото и видео: МВД Медиа

Теги: контрабанда, красная книга, красноярский край, регионы, росрыболовство, черная икра
Категории: Тема дня, Происшествия, Лента новостей, Криминальные происшествия, Новости России,

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