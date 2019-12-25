В съёмной квартире на Витебском проспекте найдены 2 трупа

Также с места обнаружения тел изъяли пакет с белым порошком.

Утром воскресенья, 4 июня, в квартире одного из домов по Витебскому проспекту были найдены 2 трупа. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что по указанному адресу обнаружены тела 24-летнего молодого человека и 17-летней девушки без признаков насильственной смерти. Молодая пара прибыла из Северной Осетии.

С места происшествия был изъят пакет с белым порошком. Тела направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее мы сообщили о том, что в Колпино нашли мертвой без вести пропавшую воспитательницу детского сада.

Фото: Piter.TV