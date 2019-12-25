В Пулково 28 мая прилетят туристы из Индии

Россияне прилетят из Гоа.

В четверг, 28 мая, запланированы два вывозных рейса в Россию. В Пулково прибудет рейс из Индии. Об этом сообщила пресс-служба Минкомсвязи.

В Пулково 28 мая прибудет рейс с россиянами из Гоа. Сначала самолет приземлится в Петербурге, а затем отправится в Москву. Также сегодня в Ростов-на-Дону вернуться россияне из Ташкента.

Чартерное и регулярное авиасообщение с другими странами было прекращено 27 марта из-за пандемии коронавируса. Между странами летают только вывозные и грузовые рейсы.

Ранее в Пулково прибыл вывозной рейс из Индонезии.

Фото: Piter.TV