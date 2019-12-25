Группа "Ногу Свело!" 28 мая проведет трансляцию концерта

Трансляция откроет традиционный сезон рок-фестивалей.

В четверг, 28 мая, фанаты группы "Ногу Свело!" смогут побывать на концерте группы, не выходя из дома. Музыканты решили провести онлайн-трансляцию одного из своих концертов, записанного год назад.

Трансляцию окрестили "72 часа до лета", она откроет традиционный сезон рок-фестивалей. По словам лидера группы, Макса Покровского, загадывать об офлайн-встречах в ближайшие три месяца пока рано.

Но мы-то помним, как это круто – собираться на живом концерте. Поэтому, несмотря ни на что, даём сезону старт и зовём вас поупражняться вместе с нами в хоровом пении и коллективных танцах, просто каждого – у себя дома напомнил музыкант.

Поклонники смогут на 2,5 часа погрузиться в череду любимых песен и хитов, а также вспомнят, как проходил концерт "30 лет назло шоу-бизнесу" в А2 Green Concert.

Трансляция будет проходить в официальной группе "Вконтакте".

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Фото: пресс-служба "Ногу Свело!"