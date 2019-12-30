Интерактивная программа начнётся в 9 утра 27 января.

В четверг, 16 января, стало известно о том, что в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в центре города покажут военную технику. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Интерактивная программа начнётся в 9 утра 27 января. Военную технику выставят на Дворцовой площади. Также власти Петербурга организуют в этом же месте полевую кухню и сцену, на которой выступят коллективы ЗВО.

Отмечается, что в завершении программы в 21:00 с Петропавловской крепости прогремит салют.

Ранее мы сообщали о том, что самая длинная пробка длиной 7 километров образовалась на КАД.

Фото:pixabay