Во вторник в Петербурге ожидается плюс 21 градус

Осадков в этот день не будет.

В Северную столицу пришла по-летнему теплая погода. Во вторник, 26 мая, в Петербурге ожидается плюс 19-21 градусов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу, ссылаясь на прогноз специалистов ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Завтра в городе будет небольшая облачность, осадков не ожидается. Ветер будет дуть с северных направлений со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление днем практически не поменяется.

Ранее мы писали, что в Петербурге начинается сезон загадочных серебристых облаков.

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