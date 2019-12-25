В большинстве районов Ленобласти 26 декабря пройдет небольшой снег

В течение суток температура воздуха будет -3..-8 градусов.

В субботу, 26 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В течение суток температура воздуха будет -3..-8 градусов, ночью и днем ожидается небольшой снег, в некоторых районах региона пройдет умеренный снег.

Ветерт будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 6-11 м/с. На дорогах ожидаются гололедица, снежные накаты. Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах.

В новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля.

Фото: Piter.tv