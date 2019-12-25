В большинстве районов Ленобласти 26 декабря пройдет небольшой снег

В субботу, 26 декабря, в Ленобласти ожидается облачная погода. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
В течение суток температура воздуха будет -3..-8 градусов, ночью и днем ожидается небольшой снег, в некоторых районах региона пройдет умеренный снег.
Ветерт будет дуть с севера и северо-востока со скоростью 6-11 м/с. На дорогах ожидаются гололедица, снежные накаты. Водителей и пешеходов просят быть аккуратнее на дорогах.
В новогоднюю ночь в Петербурге будет около нуля.
Фото: Piter.tv
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