25 октября в Петербурге была самая низкая температура в этом месяце

Среднесуточная температура в Северной столице была +2,5 градуса.

Вчера днём температура воздуха в Петербурге повысилась до +5,9 градусов. После самой холодной ночи, день тоже стал самым холодным в октябре 2022 года. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Так как ночь и день 25 октября в городе были самые холодные, то и среднесуточная температура воздуха в Северной столице вчера была самая низкая в этом месяце, всего +2,5 градуса. В течение предстоящих дней будет тепло, наиболее активный атмосферный фронт на этой неделе ожидается днем 29 октября. Он принесет с Атлантики дожди и очень теплый воздух, поэтому в Петербурге максимальная температура приблизится к +12 градусам.

По словам синоптика, до конца месяца в городе сохранится влияние циклонов с западными ветрами, поэтому температуры воздуха днем в Северной столице ниже +6 градусов не будет.

Фото: Piter.tv