23-летняя петербурженка осуждена за применение насилия в отношении сотрудника полиции

Она в ноябре прошлого года выпивала у отделения полиции.

В Петербурге осудили 23-летнюю местную жительницу за применение насилия в отношении сотрудника полиции. Об этом сообщила пресс-службы городской прокуратуры.

Суд установил, что петербурженка днем 29 ноября 2021 года, находилась в состоянии алкогольного опьянения у 29 отдела полиции по Московскому району. Когда полицейский потребовал прекратить нарушать общественный порядок и проследовать в отдел для составления протокола, она высказалась в его адрес нецензурной бранью и стала наносить удары руками.

Свою вину подсудимая полностью признала. Суд приговорил ее к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор не вступил в законную силу.

В начале марта задержали участника протестной акции в Петербурге, распылившего газ в лицо полицейскому.

Фото: Piter.tv