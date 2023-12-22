22 километра трамвайных путей отремонтируют в Петербурге в 2024 году

На эти цели из городского бюджета выделят четыре млрд рублей.

В 2024 году петербуржцев ждет масштабная модернизация инфраструктуры электротранспорта. Планируется отремонтировать около 22 километров трамвайных путей на общую сумму четыре млрд рублей. Работы пройдут в Центральном, Невском, Василеостровском, Выборгском и Калининском районах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Первые результаты уже есть: в Невском районе отремонтировали путь, протяженность которого 3, 73 км. Открыто трамвайное движение на Народной улице от Дальневосточного проспекта до Володарского моста и на Дальневосточном проспекте от Народной улицы до улицы Тельмана.

Петербург ведет комплексную модернизацию городского электротранспорта. Развиваем трамвайные маршруты, обновляем подвижной состав и ремонтируем трамвайные пути. Среди новинок - трамваи "Невский", "Довлатов", "Достоевский". Только в этом году закупим около 900 единиц новой техники для развития общественного транспорта. Модернизируем рельсовые системы. В проектах строительства и реконструкции трамвайных линий используем отечественные материалы и современные технологии, которые повышают уровень комфорта пассажиров и снижают влияние вибрации и шума на городскую среду. Губернатор Александр Беглов.

В настоящее время ведутся работы на четырех объектах: на проспекте Просвещения от проспекта Энгельса до проспекта Художников и от проспекта Культуры до Светлановского проспекта, на участке от Миллионной улицы до набережной реки Мойки. Здесь заменяют изношенное полотно.

Специалисты продолжат ремонт путей и покрытия проезжей части на Садовой улице, на участках от Инженерной улицы до Сенной площади и от Сенной площади до Вознесенского проспекта.

В ближайшее время восстановительные работы пройдут и в других районах города: на проспекте Энгельса от проспекта Просвещения до улицы Шостаковича, от улицы Сикейроса до Поклонной горы. Ремонт планируется и на участке по проспекту Просвещения от проспекта Художников до проспекта Культуры. Также специалисты модернизируют пути по проспекту Культуры от проспекта Просвещения до проспекта Луначарского. Еще одним протяженным объектом станет Новочеркасский проспект. На Новочеркасском проспекте трамвайные пути заменят от Заневской площади до Красногвардейской площади.

Для того, чтобы улучшить инфраструктуру, специалисты подрядной организации укладывают отечественные термозакаленные рельсы на монолитном основании. Все это поможет снизить шум на 30% и повысить прочность.

Ранее мы рассказали о том, как в городе на Неве до конца 2028 года модернизируют трамвайное сообщение между станциями метро.

Фото: Unsplash.