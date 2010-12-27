20 лет скрывавшийся от правосудия преступник из Ленобласти наконец заключен под стражу

Он отличился сразу по трем статьям.

Спустя 20 лет поиска волховского преступника Следственный комитет по Ленобласти поймал его и готов вынести приговор.

Еще в 1995 году в городе Волхов возбудили уголовное дело по статьям "грабеж", "разбой", "вымогательство". Все эти деяния относятся к одному преступнику. 30-летний мужчина, действуя вместе с группой других людей по предварительному сговору, напал на двоих местных у бара, где нанес им телесные повреждения и похитил огромную сумму денег и личные вещи. Он был объявлен в федеральный розыск, но поиски на протяжении 20 лет не приносили успеха.

13 сентября этого года дело возобновили, так как преступника обнаружили в другом регионе России. 15 сентября суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу продолжается выполнение нужных следственных действий.

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Фото: Следственный комитет по Ленобласти