В 2024 году в Петербурге совершено 1,7 млрд поездок на общественном транспорте

Прошедший год ознаменовался приобретением 547 единиц автобусного транспорта, среди которых представлены модели большого и особо большого классов.

Александр Беглов, выступая с ежегодным докладом о результатах работы городского правительства перед депутатским корпусом Законодательного Собрания, привел статистику поездок горожан на городском транспорте в минувшем году. Согласно озвученной информации, общее количество совершенных поездок превысило отметку в 1,7 млрд, что на 110 млн больше показателей предыдущего года.

Губернатор обратил особое внимание на ведущую роль государственных перевозчиков, обеспечивших три четверти указанных перевозок. Переход полномочий по контролю за функционированием общественного транспорта под юрисдикцию администрации города позволил правительству направить дополнительные инвестиции на развитие сектора, включающее обновление парка подвижного состава.

Прошедший год ознаменовался приобретением 547 единиц автобусного транспорта, среди которых представлены модели большого и особо большого классов. Городской трамвайный парк также пополнился свежими моделями вагонов, высоко оцененными жителями за комфорт и гармоничное сочетание с историческим обликом Петербурга.

Отдельно Беглов остановился на успехах в развитии сети маршрутов электротранспорта с расширенным автономным ходом. В настоящее время в эксплуатации находятся уже 289 троллейбусов указанного типа, что ставит Петербург в лидеры по данному направлению.

Ранее мы сообщили о том, что в прошлом году в Петербурге заработал 21 новый фонтан.

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