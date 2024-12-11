В Петербурге уже почти две недели ищут 18-летнюю девушку

Девушка не отвечает на звонки.

В Петербурге 18 января пропала 18-летняя девушка, и до настоящего момента её местонахождение остаётся неизвестным, сообщили волонтёры организации "ЛизаАлерт" в социальных сетях.

Девушка не отвечает на звонки. Информация о её возможном местоположении отсутствует.

Рост пропавшей составляет 160 см, телосложение среднее. У неё чёрные волосы и карие глаза. Последним её видели в тёмной кофте, белой куртке, белой шапке и белых кроссовках.

Если у вас есть любая информация относительно пропавшей девушки, пожалуйста, свяжитесь по телефону: 8 800 700 54 52.

Ранее мы сообщили о том, что волонтеры нашли 16-летнего подростка, пропавшего в Буграх.

Фото: "ЛизаАлерт"