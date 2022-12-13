160 петербургских семей расселят из аварийных домов Гражданского квартала

В квартале ликвидируют пять домов послевоенной постройки.

В Калининском районе Петербурга компания "СПб Реновация" (входит в ГК "Самолет") начала расселение Гражданского квартала 1-1а. Об этом 12 апреля рассказали в пресс-службе организации.

В квартале ликвидируют пять домов послевоенной постройки, расселят 160 семей. В рамках программы "Развитие застроенных территорий Санкт-Петербурга". На этом месте возведут два кирпично-монолитных дома с лифтами и зоной для хранения велосипедов и колясок.

В общей сложности более 750 петербургских семей уже получили жилье или денежную компенсацию в рамках реновации, которая начала действовать в Северной столице 6 мая 2008 года. Снесено 94 старых дома.

Ранее квартал Нарвская застава останется в программе реновации Петербурга. Иск об исключении квартала из программы реновации подала группа граждан – порядка 30 человек.

Фото: Piter.tv

