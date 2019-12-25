В Ленобласти 15 марта может стать Днем поисковика

Депутаты Ленинградской области рассмотрели инициативу о добавлении нового праздничного дня в календарь региона. По предложению поисковиков, 15 марта может стать Днем поисковика Ленинградской области.

Депутаты в Ленобласти обсудили проект закона, устанавливающего новую праздничную дату. В регионе может появиться День поисковика Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного Заксобрания.

Этот день станет символом и признанием усилий и труда поисковиков, которые на протяжении десятилетий занимаются поисками останков советских воинов на территории области. Их работа признана одной из лучших в России, и ежегодно в поисковых работах участвуют тысячи людей из разных регионов России и других стран.

Проект закона о добавлении этой праздничной даты был рекомендован к принятию сразу в трех чтениях. Если идея будет поддержана, то уже в ближайшем будущем жители Ленинградской области смогут отмечать новый праздник, посвященный тем, кто неустанно трудится над поиском и возвращением советских солдат на историческую родину.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти с начала 2023 года в лесах потерялись более 600 человек.

Фото: Законодательное собрание Ленобласти