В центре Петербурга 15-летняя школьница отравилась неизвестным веществом

Пострадавшую госпитализировали.

В воскресенье, 1 декабря, в полицию поступил звонок от управляющей одного из сетевых ресторанов. Она сообщила, что в заведение на Невском проспекте вошла девушка, на вид около 15-ти лет, с нарушенным сознанием.

Как стало известно телеканалу "Санкт-Петербург", прибывшие по вызову правоохранители передали девушку в руки медиков скорой помощи.

Пострадавшую госпитализировали с отравлением неустановленными психотропными веществами. В настоящее время она находится в отделении реанимации.

Ранее мы сообщили о том, что полицейские со стрельбой остановили иномарку с двумя школьниками на Народного Ополчения.

Фото: Piter.TV