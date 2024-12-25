12-летняя петербурженка отравилась вином на Пороховых

Мать девочки доставили в полицейский участок. Известно, что она угощала ребенка вином.

Женщина из Красногвардейского района довела свою несовершеннолетнюю дочь до состояния, требующего медицинской помощи. Как сообщает АН "Оперативное прикрытие", ночью 4 января медики скорой помощи и полицейские прибыли в квартиру на пересечении Индустриального проспекта и проспекта Косыгина. Двенадцатилетняя девочка была госпитализирована в критическом состоянии в детскую больницу с отравлением алкоголем. Девушку поместили в отделение интенсивной терапии с интоксикацией этиловым спиртом.

Мать девочки доставили в полицейский участок. Известно, что она угощала ребенка вином. Известно, что девочка приехала к маме в гости около полуночи. Во время ужина между матерью и дочерью произошла ссора.

Детали инцидента пока остаются неясными.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге семимесячная девочка умерла после выписки из больницы.

Фото: Piter.TV