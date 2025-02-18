В Петербурге отмечают 110-летие со дня рождения поэта и писателя Вадима Шефнера

Первую книгу стихов автор выпустил еще в 1940 году, тогда же вышел его первый рассказ.

Творческий путь Вадима Шефнера начался в довоенные годы и продолжился во время блокады Ленинграда. Темы, которые он раскрывал в своих произведениях, остаются актуальными и сегодня, так как они близки каждому. Литератор писал о простых людях, часто оказывающихся в необычных, фантастических ситуациях.

О поэте и писателе "Петербургскому дневнику" рассказал книжный обозреватель портала "Культура Петербурга", литератор, член Международного совета по фантастической и приключенческой литературе при Союзе писателей РФ, лауреат литературной премии "Во славу Отечества" Кирилл Казачинский.

По словам литератора, Шефнера нельзя отнести к поэтам Серебряного века: он начал писать стихи еще в детстве, но его первое опубликованное произведение относится к 1933 году. Во-первых, большинство исследователей ограничивают Серебряный век поэзии 20 годами 20-го века, а, во-вторых, Вадим Сергеевич писал совсем не в стиле поэтов этого периода. Его произведения были очень энергичными и нежными одновременно, но в отличие от большинства творений Серебряного века, ему были несвойственны ни высокопарные сравнения, ни сантименты, считает Казачинский.

Анна Андреевна Ахматова очень высоко оценивала поэзию Вадима Шефнера. Она выделяла его среди других авторов и следила за его творчеством, что было достаточно удивительно, учитывая ее критический настрой по отношению к коллегам. Ахматова ставила Шефнера в один ряд с Бродским. На мой взгляд, произведения Бродского ближе к поэзии Серебряного века, чем работы Шефнера.

Первую книгу стихов автор выпустил еще в 1940 году, тогда же вышел его первый рассказ. Во время войны до 1942 года Вадим Сергеевич служил в охране аэродрома под Ленинградом, и этот опыт сильно отразился на его творчестве. В 1943 году Шефнер создал один из самых сильных рассказов "Наследница". До него войну так еще никто не описывал. Самой яркой нитью в произведении является описание попытки умирающего солдата не напугать и защитить маленькую девочку, случайно оказавшуюся рядом.

Казачинский назвал Вадима Сергеевича основоположником реалистичной фантастики. Если архитектура – это застывшая музыка, то проза Шефнера – это застывшая поэзия. Проза Вадима Сергеевича описывает жизнь во всех её проявлениях. Изначально автор был реалистом, далеким от фантастики. Но вскоре после ухода своих учителей – Зощенко и Шварца – начал вплетать в произведения и нереальные сюжеты. Тем не менее, практически все герои Вадима Сергеевича – обычные люди, добрые и человечные.

Ранее мы сообщили о том, что за могилой писательницы Лидии Чарской в Петербурге ухаживают читатели.

Фото: Иван Куртов