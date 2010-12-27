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В Германии выпустили партию купюр номиналом ноль евро
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Sheker
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В Германии выпустили партию купюр номиналом ноль евро

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Европейский центральный банк выпустил необычные банкноты

     Партию евро с нулевым номиналом выпустили в Германии. Разрешение на выпуск купюры выдал Европейский центральный банк. Купюра представляет собой сувенирную продукцию, однако имеет необходимые степени защиты: водяные знаки и голограммы, и даже печатается на той же бумаге, что и обычные евро.

Всего было произведено 5 тыс. «нулевых» евро. Каждая из них стоит 2,5 евро. На банкноте размещен учебный парусник ВМФ ГДР «Горх Фок II» 1958 года. Ожидается, что банкнота должна стать популярной у туристов и коллекционеров. 

 

 

 

Фото:
Twitter: @SILIZIUM

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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