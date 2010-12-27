Потроллили: в Петербурге стали продавать "Кержбургер" в честь Александра Кержакова

Сеть кафе быстрого питания "Burger King" посвятила новый гамбургер уходу Александра Кержакова из большого футбола.

Burger King сообщил о запуске ограниченной серии тематического товара: гамбургеров "Кержбургер". Сеть кафе быстрого питания посвятила их Александру Кержакову, который на прошлой неделе объявил об окончании спортивной карьеры. Тогда Piter.TV писал, что фанатов "Зенита" огорчило решение Александра Кержакова уйти из футбола. Известно, что фирменный бургер будет продаваться "ограниченным тиражом" в кафе на Приморском проспекте. Пресс-служба Burger King уверяет, что "запуском КЕРЖБУРГЕРА мы хотим показать уважение к столь легендарному футболисту". Однако в пресс-релизе по поводу этого события содержится и издевательская интонация, а также намек на частые промахи бомбардира во время игр за сборную России.

Изначально задумывалось, что это будет легендарный бургер сети - Воппер с названием КЕРЖБУРГЕР в индивидуальной упаковке, но во время сборки первого бургера повар промахнулся и добавил вместо огурцов перец халапеньо, - говорится в сообщении сети кафе.

Отметим, что шутка Burger King не до конца уместна. Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории российского футбола. В 312 официальных матчах за свою карьеру он забил 113 голов, а также отдал 31 результативный пас.

Фото: Instagram/a.kerzhakov11