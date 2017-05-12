Аффинаж: веселую музыку играют от невеселой жизни?

На недавнем концерте в Петербурге музыканты рассказали нам о секретах своих характеров и о том, какие изменения произошли в группе за последние 5 лет.

В этом году "Аффинаж" отметил юбилейную дату, Прошло 5 лет с момента основания коллектива. И, конечно же, в Питере целый зал армии поклонников пришел поздравить музыкантов с их персональным праздником. Не обошлось и без сюрпризов для виновников торжества.

К новой песне недавно вышедшего альбома питерский фан-клуб придумал интересную поддержку, а точнее, добрая половина "Авроры" превратилась в одно большое море из бумажных и миленьких волн.

Перед концертом мы не могли не поговорить с юбилярами и не спросить, какие же были Эм, АСаша Ом, Александр Корюковец и Сергей Сергеич 5 лет назад. А также, о глупых недоразумениях, нордических характерах, старости,амбициях и Олимпийском - смотрите в нашем первом сюжете об Аффинаже.

Видео: Piter.TV

Дарья Молчанова, Анастасия Усцова