На перекрестке Благодатной и Витебского проспекта иномарку вынесло на обочину при ударе

В четверг, 13 февраля, на пересечении Благодатной улицы и Витебского проспекта произошло жесткое ДТП. В распоряжении Piter.TV появилось видео того самого момента.
Легковушка решила проигнорировать зепрещающий сигнал светофора и стала виновником серьезного столкновения. Промчавшись на красный свет, иномарка влетела в кроссовер, в результате чего пострадавшую машину вынесло на засаженную травой обочину. Парой мгновений позже скорость добросила виновницу поближе к той же обочине. Оба автомобиля значительно помялись.
О пострадавших в ДТП информации пока не появлялось. Ведется проверка.
ДТП на пересечении улицы Нахимова и Галерного проезда попало на видео.
Видео: Piter.TV
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