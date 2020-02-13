На перекрестке Благодатной и Витебского проспекта иномарку вынесло на обочину при ударе

Виновницей стала легковушка, вылетевшая на красный сигнал светофора.

В четверг, 13 февраля, на пересечении Благодатной улицы и Витебского проспекта произошло жесткое ДТП. В распоряжении Piter.TV появилось видео того самого момента.

Легковушка решила проигнорировать зепрещающий сигнал светофора и стала виновником серьезного столкновения. Промчавшись на красный свет, иномарка влетела в кроссовер, в результате чего пострадавшую машину вынесло на засаженную травой обочину. Парой мгновений позже скорость добросила виновницу поближе к той же обочине. Оба автомобиля значительно помялись.

О пострадавших в ДТП информации пока не появлялось. Ведется проверка.

ДТП на пересечении улицы Нахимова и Галерного проезда попало на видео.

Видео: Piter.TV