Жеребьевка Лиги чемпионов 2017/2018: "Спартак" и ЦСКА узнали своих соперников

В четверг, 24 августа, в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны все соперники "Спартака" и ЦСКА.

В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Трансляция началась в семь вечера по московскому времени. В результате отбора стали известны соперники московских клубов: "Спартак" - "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор"; ЦСКА - "Бенфика", "Манчестер Юнайтед" , "Базель".

ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЯ ЖЕРЕБЬЕВКИ - В СЕРЕДИНЕ ЭТОГО ТЕКСТА

Перед началом жеребьевки корзины были наполнены следующим образом.

Первая корзина: "Реал", "Бавария", "Ювентус", "Бенфика", "Челси", "Шахтёр", "Монако", "Спартак".

Вторая корзина: "Барселона", "Атлетико", ПСЖ, "Боруссия" Дортмунд, "Севилья", "Манчестер Сити", "Порту", "Манчестер Юнайтед".

Третья корзина: "Наполи", "Тоттенхэм Хотспур", "Базель", "Олимпиакос", "Андерлехт", "Ливерпуль", "Рома", "Бешикташ".

Четвертая корзина: "Селтик", ЦСКА, "Спортинг", АПОЭЛ, "Фейеноорд", "Марибор", "Карабах", "РБ Лейпциг".

Составы групп следующие - ОБНОВЛЯЕТСЯ ОНЛАЙН:

Группа А: Бенфика (Лиссабон), Манчестер Юнайтед (Манчестер), Базель (Базель), ЦСКА (Москва)

Группа B: Бавария (Мюнхен), ПСЖ (Париж), Андерлехт (Брюссель), Селтик (Глазго)

Группа C: Челси (Лондон), Атлетико (Мадрид), Рома (Рим), Карабах (Баку)

Группа D: Ювентус (Турин), Барселона (Барселона), Олимпиакос (Пирей), Спортинг (Лиссабон)

Группа E: Спартак (Москва), Севилья (Севилья), Ливерпуль (Ливерпуль), Марибор (Марибор)

Группа F: Шахтер (Донецк), Манчестер сити (Манчестер), Наполи (Неаполь), Фейенорд (Роттердам)

Группа G: Монако (Монако), Порту (Порто), Бешикташ (Стамбул). Лейпциг (Лейпциг)

Группа H: Реал (Мадрид), Борруссия (Дортмунд), Тоттенхэм (Лондон), АПОЭЛ (Кипр)

Правила жеребьевки просты. Из каждой корзины будут брать по одной команде. Каждая из четверок формирует группу. Групповой этап состоит из шести туров, первый из который состоится 12 и 13 сентября. Во втором туре команды встретятся 26 и 27 сентября, третий – 17 и 18 октября, четвертый – 31 октября и 1 ноября, пятый – 21 и 22 ноября, шестой – 5 и 6 декабря.

По итогам встреч в каждой группе выявят две сильные команды. Они будут участвовать в жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, которая назначена на 11 декабря. Команды с третьих мест попадут на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы.

Фото: Twitter / ChampionsLeague

Видео: Instagram / fcsm_official