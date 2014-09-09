В Петербурге 1 октября объявили "желтый" уровень погодной опасности

Правительство Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности из-за погодных условий. Об этом жителей и гостей Северной столицы предупредили в Смольном.

По информации Росгидрометцентра, 1 октября с полуночи и до восьми вечера на территории Петербурга объявлен "желтый" уровень опасности из-погодных условий. С полуночи и до восьми утра местами ожидается сильный дождь, с восьми утра и до восьми вечера – ветер порывами до 15 м/с.

Правительство Петербурга просит водителей и пешеходов проявлять особую осторожность.

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Фото: Piter.tv