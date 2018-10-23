Видео: В Квебеке сняли как "дышит" почва

Процесс объясняется избытком кислорода в земле и сильным ветром.

Жителю канадкой провинции Квебек удалось заснять необычное природное явления, которое пользователи Интернета окрестили "дыханием Земли". В ролике видно, как почва сначала вздымается, подобно грудной клетке при вдохе, а затем опускается как при выдохе. И подобный процесс повторяется несколько раз.

На самом деле у этого явления есть научное объяснение. Все дело в деревьях, которые поглощают углекислый газ, а затем выделяют кислород в процессе фотосинтеза. По словам экспертов, схожесть данного процесса с человеческим дыханием ни что иное как просто иллюзия.

Во время дождя и бури земля становится насыщенной и сцепление корней с почвой ослабевает в момент, когда ветер дует на крону дерев. Ветер толкает дерево, и при наклоне корней грунт начинает подниматься. Если бы ветер был достаточно сильным и продолжался достаточно долго, корни бы начали ломаться, и в конце концов некоторые деревья просто бы упали. рассказал арборист Марк Вондервув компании The Weather Network

Видео: ютуб-канал The Weather Network