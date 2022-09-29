Росприроднадзор устанавливает источник мутной воды в Финском заливе

Вода коричневого цвета поступает в залив из 9 труб.

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Северо-Западу устаналивают собственника труб, по которым происходит сброс замутненных вод в Финский залив. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

На загрязнение воды обратили внимание местные жители. Вода помутнела в районе строящегося жилого комплекса "GloraX Aura Василеостровский". Специалисты обнаружили 9 труб, по которым сбрасывались замутнённые стоки коричневого цвета. Также отобраны пробы сточной воды. Они будут исследоваться на содержание тяжёлых металлов и нефтепродуктов.

В Росприроднадзоре отметили, что сведения о наличии источников сброса сточных вод не внесены в реестр. Теперь устанавливается балансодержатель.

Видео: Управление Росприроднадзора по Северо-Западу