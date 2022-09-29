Росприроднадзор устанавливает источник мутной воды в Финском заливе

Сотрудники Управления Росприроднадзора по Северо-Западу устаналивают собственника труб, по которым происходит сброс замутненных вод в Финский залив. Об этом 29 сентября сообщила пресс-служба ведомства.
На загрязнение воды обратили внимание местные жители. Вода помутнела в районе строящегося жилого комплекса "GloraX Aura Василеостровский". Специалисты обнаружили 9 труб, по которым сбрасывались замутнённые стоки коричневого цвета. Также отобраны пробы сточной воды. Они будут исследоваться на содержание тяжёлых металлов и нефтепродуктов.
В Росприроднадзоре отметили, что сведения о наличии источников сброса сточных вод не внесены в реестр. Теперь устанавливается балансодержатель.
Видео: Управление Росприроднадзора по Северо-Западу
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