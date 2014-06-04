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Спектакль "Заложники любви"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Заложники любви"

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Постановку покажут 16 июля в Театре им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Во время Рождества в каждый дом приходит чудо. Вот и Екатерине Ивановне наконец повезло: к ней заглянул агент американской компании Скотт Русецки с рекламным предложением, герои влюбляются и хотят пожениться. Настоящая любовь с первого взгляда. 

Скотт приглашает возлюбленную к себе — в Америку. Но Екатерина Ивановна хочет остаться в России и просит жениха не покидать ее. Вдруг в спор вмешиваются гости с того света — покойная жена Скотта Дебора и покойный муж Екатерины Григорий. Все вместе они выясняют отношения. Здесь гротескно смешиваются ревность, прошлые обиды и даже шовинизм. Только к утру в доме все успокоились. Гости с того света покидают живых родственников, а Екатерина и Скотт серьезно задумываются над тем, как же им на этом свете выстроить отношения друг с другом, чтобы прожить счастливо.

Фото: Pxhere

Теги: заложники любви, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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