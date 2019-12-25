Уличные музыканты должны согласовывать выступления с Комитетом по культуре

На данный момент в Северной столице также есть правовые акты 1999 года, но они уже утратили свою актуальность.

Проект закона об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. <…> И горожане, и гости города благожелательно относятся к их выступлениям, но есть и обратная сторона: жители нередко жалуются на шум. Александр Беглов, губернатор

Согласно законопроекту, уличные выступления должны согласовываться с районными администрациями и Комитетом по культуре. На данный момент в Северной столице также есть правовые акты 1999 года, но они уже утратили свою актуальность.

Фото: пресс-служба Смольного