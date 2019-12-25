Уличные музыканты должны согласовывать выступления с Комитетом по культуре

Проект закона об организации и проведении уличных выступлений в Петербурге одобрили на рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. <…> И горожане, и гости города благожелательно относятся к их выступлениям, но есть и обратная сторона: жители нередко жалуются на шум.
Александр Беглов, губернатор
Согласно законопроекту, уличные выступления должны согласовываться с районными администрациями и Комитетом по культуре. На данный момент в Северной столице также есть правовые акты 1999 года, но они уже утратили свою актуальность.
Фото: пресс-служба Смольного
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