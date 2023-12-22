Барам в Петербурге могут запретить продавать алкоголь после полуночи

Однако из-под действия этого запрета предполагается исключить рестораны, то есть заведения, которые имеют специально оборудованные помещения для приготовления сложных блюд и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Во вторник, 16 апреля, стало известно, что 25 апреля депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга планируют провести заседание рабочей группы с участием чиновников, представителей бизнеса и общественных организаций, чтобы обсудить новые предложения к законопроекту о регулировании работы так называемых "наливаек".

В числе предложенных инициатив есть временные ограничения. Авторы законопроекта предлагают запретить розничную продажу алкоголя в заведениях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территориях, с полуночи до 8 утра по будням и с 3 до 7 утра по выходным.

Однако из-под действия этого запрета предполагается исключить рестораны, то есть заведения, которые имеют специально оборудованные помещения для приготовления сложных блюд и соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. Площадь кухни в таких заведениях должна составлять не менее 20% от общей площади.

Кроме того, от ограничений планируется освободить заведения, находящиеся на территориях с туристической привлекательностью. В законопроекте предлагается указать конкретный список таких территорий.

Также документ предполагает запрет на продажу алкоголя в заведениях, расположенных в одном здании с алкомаркетами, если залы этих заведений не отделены от магазина и не имеют отдельного входа.

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