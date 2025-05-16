В Пушкине росгвардейцы задержали рецидивиста, проникшего в закрытый на ночь магазин

Ранее мужчина был судим за грабеж, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

В Пушкинском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали рецидивиста, проникшего в закрытый на ночь сетевой магазин. Об этом сообщила пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти.

Наряд Росгвардии поздним вечером 14 мая прибыл к мебельной фабрике на Промышленной улице в Пушкине, персонал которой воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Работник сообщил патрульным, что по камерам видеонаблюдения увидел, как мужчина повредил входные двери соседнего закрытого на ночь продовольственного магазина и проник внутрь.

Росгвардейцы обнаружили, что первая входная дверь магазина взломана, а вторые раздвижные двери повреждены. При этом внутри находился мужчина, который, заметив наряд группы задержания, поспешил уйти вглубь помещения.

В торговом зале сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя, который незаконно проник в супермаркет с целью кражи товаров. При проверке выяснилось, что ранее мужчина был судим за грабеж, кражу, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Наряд Росгвардии доставил задержанного в территориальный отдел полиции, а на место происшествия были вызваны представители магазина и следственно-оперативная группа.

Фото и видео: пресс-служба вневедомственной охраны по Петербургу и Ленобласти