В Петербурге задержан мужчина, который брал взаймы деньги на "похороны" и не возвращал их

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в краже и мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Полицейскими 21 апреля был задержан 27-летний уроженец города Брянск. Он подозревается в том, что в период с 20 по 26 января 2022 года в квартире на Советском проспекте из ящика для хранения вещей похитил ювелирные украшения, принадлежащие его знакомой. Сумма ущерба составила 60 000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
В ходе следственных действий выяснилось, что задержанный мужчина также неоднократно вводил людей в заблуждение. Он выдумал историю о том, что его родители умерли и ему необходимы деньги на похороны. Мужчина просил брать кредиты в микрофинансовых организациях, брал эти деньги в долг и не отдавал. Деньги подозреваемый тратил на свои нужды. От его рук пострадали как минимум двое петербуржцев.
Также имеется информация, о том, что в городе Брянск имеются шесть материалов проверок по идентичным фактам мошенничества.
Ранее в поселке Шушары петербуржец похитил самосвал.
Видео: МВД
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