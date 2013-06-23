Эксперт рассказала, можно ли приватизировать заброшенный участок в Ленобласти

Ранее действовал 66 ФЗ, согласно которому никому не нужная земля могла перейти во владение члену СНТ.

Эксперт в сфере имущественных отношений Татьяна Насонова рассказала, получится ли приватизировать заброшенный участок под Северной столицей. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Юрист подчеркнула, что ранее действовал 66 ФЗ, согласно которому никому не нужная земля могла перейти во владение члену СНТ. На общем собрании собственники распределяли такие бесхозные дачи. Однако сегодня уже 217 ФЗ запрещает приватизацию по данной схеме: членом СНТ может стать только владелец участка.

Власти утвердили план совершенствования законодательства: более 50% территории должны никем не убираться год, а дома – не восстанавливаться пять лет. Инициативой поделятся с правительством в октябре, в мае – с Государственной Думой.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"