Убирать Петербург от песка после зимы будут 200 пылесосов

За зиму 2021-22 года в Петербурге выпало 2 метра снега. В связи с этим "противогололедных материалов" использовалось больше, чем в предыдущие годы. Об этом на пресс-конференции в "ТАСС" сказал глава комитета по благоустройству города Василий Пониделко.

С ноября дорожные предприятия вывезли 4 млн кубометров снега. Это второй показатель за последние 10 лет. Пониделко отметил, что город нужно будет убрать от песка и смета, но пока полноценно приступить к работам не позволяют отрицательные температуры воздуха в ночное время.

Когда в Петербурге стартует месячник благоустройства, на линию выйдут 200 пылесосов. Сейчас их выходит 8-15 и то в теплое дневное время. К уборке готовы 600 единиц поливомоечной техники. Она пройдется по улицам после пылесосов.

Глава Жилищного комитета рассказал, что в апреле начнут приводить в порядок фасады домов. Особенно это актуально в Центральных районах.

Фото: Piter.tv