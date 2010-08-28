БКЗ "Октябрьский" отпраздновал свой 55-летний юбилей

Знаменитые гости не скупились на пожелания любимому залу в этот вечер.

В воскресенье легендарный концертный зал БКЗ "Октябрьский" отпраздновал свой юбилей. Лучшие артисты страны поздравили любимую сцену и согрели своим теплом зрителей на концерте "Звёзды с любовью".

Знаменитые гости не скупились на пожелания любимому залу в этот вечер. Открыл концерт губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Глава города поздравил с праздником Октябрьский, а так же пожелал здоровья и успехов заслуженному руководителю БКЗ Эмме Васильевне Лавринович.

Далее, зрителей ждал экскурс в историю БКЗ и красочное шоу с участием лучших звёзд, а так же их поздравления и воспоминания.

Так уж исторически сложилось, что все свои премьеры сольных программ я доверял этому залу. И этой доброй традиции уже больше тридцати лет. И это всё под крылышком моей крестной творческой мамы Эммы Васильевны Лавринович, у которой сейчас потрясающий юбилей. Это настоящий директор, это потрясающий руководитель. У меня даже песня есть "Таких как я один на миллион, таких как ты и вовсе не бывает", и это про неё. Поэтому, я сегодня хочу ей пожелать здоровья, желания жить, творить и радовать зрителя. Желаю это ей и всему её коллективу.



Филипп Киркоров

Большой концертный зал Октябрьский так же приехал поздравить легенда русской рок музыки, лидер группы "Земляне" Игорь Романов.

Очень много впечатлений, связанных с этим залом и много у кого мы бывали в гостях на выступлениях. Хочу поздравить наш любимый питерский зал и лично Эмму Васильевну Лавринович за то, что она создаёт очень дружественную и тёплую атмосферу. Игорь Романов

Так же, в интервью Piter TV заслуженный артист России Денис Майданов сказал, что концерты в БКЗ всегда особенные.

Это вершина, не так легко сразу зайти на четыре тысячи мест и собрать такой зал. Горжусь тем, что он у меня аншлаговый. Денис Майданов

Денис так же поздравил БКЗ и поблагодарил зрителя, который приходит к нему на концерты.

Певец и композитор Игорь Корнелюк вспомнил свое первое посещение БКЗ в 1977 году. Он рассказал, что пришёл ещё будучи студентом на концерт польских пианистов. И в восторге аплодируя выступлению, потерял бинокль.

И конечно я сам представить не мог, что когда-то выйду на эту сцену и буду петь, но это произошло. Игорь Корнелюк

Исполнитель пожелал, чтобы нелёгкие времена побыстрее прошли и наступила эпоха благоденствия. А так же, поздравил зал с юбилеем.

От классического оперного жанра БКЗ Октябрьский с праздником поздравил Народный артист России, солист Мариинского театра Василий Герелло.

С этим залом у меня связано всё только самое хорошее. Я хочу поздравить любимый зал, наших артистов и горожан, а так же Эмму Васильевну с потрясающим юбилеем. Желаю вам много благих лет, замечательных музыкантов и тёплой публики. Спасибо вам за всё. Василий Герелло

Автор: Михаил Половинчук

Фото: Елена Рябова, пресс служба БКЗ