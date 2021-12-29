В Невском районе пресекли попытку дать взятку инспектору ДПС

В отношении водителя, попытавшегося дать взятку, возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.

В понедельник, 10 января, Piter.tv стало известно о пресечении попытки дать взятку инспектору ДПС. Происшествие произошло 28 декабря около полудня в Невском районе у дома №39 по Народной улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона.

Инспекторы остановили "Хендай Солярис", который нарушил ч. 2 ст. 12.16 КоАП РФ (поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги). За то, чтобы его не привлекали к ответственности, он предложил инспектору 1 400 рублей.

Водителя задержали и передали в районное отделение полиции. В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по статье о мелком взяточничестве.

Уважаемые граждане, помните, что дача или получение взятки – это преступление, за которое предусмотрено наказание. Для сообщения о любых противоправных действиях со стороны сотрудников органов внутренних дел РФ, в том числе представителей Госавтоинспекции, вы можете обращаться на "телефон доверия" ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8 (812) 573-21-81. сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона

Фото: Piter.tv