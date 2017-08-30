Петербуржцы ждут переезда из ужасных хрущевок уже 8 лет

В августе 2008 года Правительство Санкт-Петербурга приняло решение о старте программы реновации. Решение коснулось "хрущевок", которые стали непригодными для нормальной жизни людей.

Жильцы малогабаритных квартир уже 9 лет ждут своей очереди, чтобы переехать в просторные дома. Эта семья из 8 человек, например, ютится в тесной квартире, которая рушится на глазах. Сырость, плесень, и проржавевшие трубы – главные составляющие такого жилья.

"Старые дома, гнилые трубы. У нас большая семья, которая живет в одной комнате, а с нами еще брат и мама. Эти дома просто морально устарели, тут везде плесень", - говорят нам несчастные жильцы.

К августу 2017 года завершено строительство на 2 земельных участках. Инвестором построено 3 дома, в каждом из них находится 100 квартир. Реновация откровенно тормозит, кроме того, программа уже стала объектом нападок со стороны активистов, выступающих против нее. Кроме того, выполнение проекта тормозится из-за судебных разбирательств.

"Если бы все это не мешало нам строить, за эти 8 лет мы построили бы гораздо больше. Да, мы вряд ли бы справились со всей программой, там были допущены большие ошибки, но ситуация была бы лучше", - оправдывается генеральный директор компании "Воин-В" Олег Глущенко.

Несмотря на трудности, большинство жителей хрущевок поддерживают программу реновации и активно содействуют ее выполнению. Собираются петиции, обращения федеральным властям, а также организуются инициативные группы поддержки. Вот и депутат госдумы Виталий Милонов считает, что реновация должна пройти в максимально сжатые сроки.

"Да, мы допустили большие ошибки. Когда инвесторы месяцами и годами бились в кабинетах, не получая от чиновников должных ответов и разрешений. Не те времена! У нас уже появились биткоины, machine-learning, мир живет по новым технологиям и скоростям. И тут нужны тоже другие темпы", - заявил Виталий Милонов.

Пока же петербуржцы могут следить за ходом программы реновации в Москве. Пример столицы может научить жителей наших хрущевок тому, как надо бороться за свои права и поддерживать диалог с властью.