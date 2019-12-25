Сергей Лавров призвал продвигать туристические возможности Петербурга

Глава МИД высоко оценил туристический потенциал города.

Губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал Сергею Лаврову о том, как город осуществлял зарубежные проекты в период пандемии. Рабочая встреча с главой МИД прошла в Смольном 6-го сентября.

За последние годы в Петербурге открылся завод финской компании "Вилаконе" по производству коммунальной техники, а также завод производителя медицинской техники немецкой компании "Sarstedt". На этой неделе откроется завод по производству двигателей "Хёндэ ВИА Рус", инвестиции составили более 13 млрд рублей. Диалог с партнерами осуществлялся по видеоконференцсвязи.

Лавров отметил, что у Северной столицы большой туристический потенциал, поэтому важно рекламировать и пропагандировать историческую и культурную ценность города.

Фото: администрация Санкт-Петербурга