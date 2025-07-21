Врио главы администрации Центрального района Петербурга – о реставрации домов и преобразовании общественных пространств

Романцов упомянул, что летом парки превращаются в главные точки притяжения, поэтому администрация активно занимается их благоустройством в рамках программы формирования комфортной городской среды.

Максим Романцов, временно исполняющий обязанности главы администрации Центрального района, рассказал "Петербургскому дневнику" о работах по реставрации жилых домов-памятников и преобразовании общественных пространств района.

Романцов упомянул, что летом парки превращаются в главные точки притяжения, поэтому администрация активно занимается их благоустройством в рамках программы формирования комфортной городской среды. В частности, идёт обновление сквера композитора Соловьева-Седова на Невском проспекте, создание нового зелёного пространства в Джазовом сквере на Загородном проспекте и полное завершение благоустройства сквера на пересечении улиц Некрасова и Маяковского, где уже высажены различные растения и обновлены газоны. Романцов заметил, что администрация ожидает положительного решения Топонимической комиссии Санкт-Петербурга о присвоении последнему скверу названия в честь Владимира Маяковского.

Говоря о летних мероприятиях, Романцов указал на традиционную популярность открытых шахматных турниров, отметив, что два из них уже состоялись в Таврическом и Овсянниковском садах, а до конца лета планируется организация ещё двух турниров в Летнем и Михайловском садах. Он подчеркнул доступность участия для всех желающих, зарегистрировавшихся предварительно через соцсети спортивного центра. Помимо этого, в Таврическом саду проходит проект "Городские танцевальные веранды", включённый в приоритетный проект "Серебряный возраст", целью которого является воссоздание атмосферы ленинградских танцплощадок семидесятых-восьмидесятых годов с бесплатными занятиями по различным танцам под живую музыку.

Романцев также ответил на вопросы о проблеме падающей штукатурки с фасадов исторических зданий, отмечая, что большинство зданий района построено до революции и нуждается в особом подходе к реставрации. Город выделяет значительные ресурсы на капитальные ремонты фасадов, одновременно контролируя качество работы управляющих компаний и обеспечивая безопасность жителей. В 2025 году запланировано проведение ремонтных работ на 33 фасадах домов-памятников, большинство из которых расположены на Невском проспекте.

Рассказывая о развитии медицинской инфраструктуры, Романцов подтвердил, что основное внимание уделяется модернизации действующих учреждений. Примеры включают уже завершённую реконструкцию регистратуры городской поликлиники №39 и предстоящий ремонт помещений детского отделения поликлиники №37 на улице Правды. Особо значимой названа полная модернизация стоматологической поликлиники №9 на улице Чайковского, оснащённой современным медицинским оборудованием, обеспечивающим высокий уровень медицинского обслуживания как по полису обязательного медицинского страхования, так и на коммерческой основе.

Наконец, говоря о школах, Романцов сказал, что сейчас идёт активный капитальный ремонт школы №321, признанной объектом культурного наследия, где обновляются крыша, инженерные коммуникации, внутренние помещения и внешний вид здания. Предстоит начать аналогичные работы в гимназии №166 на 8-й Советской улице и школе №197 с углублённым изучением отдельных предметов, расположенной на улицах Фурштатской и Кирочной.

Фото: Дмитрий Фуфаев / "Петербургский дневник"