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В Колпино врачи спасают продавщицу, ослепшую после выпитого алкоголя
Сегодня, 16:56
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В Колпино врачи спасают продавщицу, ослепшую после выпитого алкоголя

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Врачи предварительно диагностировали у нее острое пероральное отравление метанолом.

Продавщица из магазина алкогольных напитков в Колпино утратила зрение после употребления алкоголя. В настоящее время она находится в НИИ Джанелидзе, где медики предпринимают попытки спасти ее.

Согласно информации spb.aif.ru, женщина праздновала свое 35-летие на Заводской улице вместе с семьей, употребляя алкогольные напитки. Вкус одного из напитков показался ей необычным. Вскоре после этого у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, и ей пришлось срочно отправиться в больницу.

Врачи предварительно диагностировали у нее острое пероральное отравление метанолом. Полицейские начали расследование данного происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Pxhere

Теги: происшествия, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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