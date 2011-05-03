В Колпино врачи спасают продавщицу, ослепшую после выпитого алкоголя

Врачи предварительно диагностировали у нее острое пероральное отравление метанолом.

Продавщица из магазина алкогольных напитков в Колпино утратила зрение после употребления алкоголя. В настоящее время она находится в НИИ Джанелидзе, где медики предпринимают попытки спасти ее.

Согласно информации spb.aif.ru, женщина праздновала свое 35-летие на Заводской улице вместе с семьей, употребляя алкогольные напитки. Вкус одного из напитков показался ей необычным. Вскоре после этого у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем, и ей пришлось срочно отправиться в больницу.

Врачи предварительно диагностировали у нее острое пероральное отравление метанолом. Полицейские начали расследование данного происшествия.