Врачи СПбГПМУ помогли трем детям, получившим травмы на выходных получившим травмы на выходных

Дети поступили с различными травмами, полученными при катании на самокатах и играх на детских площадках

С приходом весеннего тепла в Петербурге 29 марта в больницу Педиатрического университета поступили дети с различными травмами, полученными при катании на самокатах и играх на детских площадках, сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

Вечером того же дня 17-летняя девушка упала с электросамоката в Выборгском районе. Ей поставили диагноз перелом локтевого отростка правой руки, и она была направлена в хирургическое отделение. Ортопеды-травматологи провели процедуру металлоостеосинтеза обломков костей.

Также в тот день медицинскую помощь пришлось оказать 16-летнему подростку, который повредил ногу во время беговой тренировки в Парголово. Он подвернул стопу, испытав острую боль и услышав треск в голеностопе. Врачами был поставлен диагноз остеоэпифизеолиза, после чего подростка тоже госпитализировали.

Кроме того, травма случилась и у четырехлетней девочки на игровой площадке. Маленькая девочка случайно прижала безымянный палец своей левой руки под сиденье уличного тренажера. Медицинская бригада провела обезболивание и обеспечила неподвижность поврежденной конечности, после чего девочку также доставили в больницу.

Фото: пресс-служба СПбГПМУ