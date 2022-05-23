Волонтёры Донбасса: Александр "Бугель" о центре специальной подготовки "Доброволец"

Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Владимир, позывной "Ульфер". Я доброволец, участник специальной военной операции и руководитель Русского военно-патриотического сообщества современных казаков "Северо-Славянская община". Сегодня у меня в гостях старший инструктор Центра специальной подготовки "Доброволец" Александр, позывной "Бугель".

Сегодня мы поговорим о таких важных вещах, как подготовка добровольцев и мобилизованных, работа с молодежью и в целом военно-патриотическое воспитание населения.

– На Ваш взгляд, какое сейчас в обществе отношение к военной профессии? Ведь до начала СВО, насколько я знаю даже по собственному опыту, отношение это было неоднозначным. Порой их воспринимали как тех, кто не смог устроиться по жизни. Либо – как говорят наши противники – как тех, кто хотел получить легальную возможность применять насилие и убивать. Изменились ли эти настроения в обществе?

– Начну издалека. Я застал как раз начало возрождения нашей Армии. Тогда, действительно, многие воспринимали военных как бездельников и лишних людей. В то время в пришёл лейтенантом на военный корабль, моя зарплата составляла 3400. А зарплата дворника-мигранта в то же время была в два раза больше. Это был 2001 год. Затем многое изменилось. С одной стороны, у военных убрали кучу льгот. С другой стороны, несколько раз поднимали зарплату. И уже в современной армии, после 2014 года, после прошедшей реформы – требования к военным намного выросли. Их стало значительно больше. Поэтому сегодня это уже точно не просто обыватели, которые просиживают штаны. Нам многие стали завидовать. Но я таких людям говорю: вы представьте себе лейтенанта, человека, который приехал на Север, столкнулся с рядом неудобств, от многого отказался, он даже семью свою не видит. И эти деньги человек, как правило, отправляет семье. Тем, кто сидит в теплом офисе в центре Москвы или Питера, вряд ли стоит предъявлять претензии к зарплатам военнослужащих.

А вообще – старшее поколение, которое застало старые времена, они всегда были за военных. Что касается молодёжи, все реагируют по-разному. Не могу сказать, какой процент людей за и против – есть и такие, и такие.

– А в целом отношение улучшилось?

– Улучшилось, но осталась категория людей, которая измеряет все в жизни деньгами. Им плевать на военных. Их жизнь состоит из подсчета денег. Но само общество, в целом, начало потихонечку – очень медленно, но меняться в лучшую сторону.

– По вашему опыту работы в учебном центре – есть ли у общества и армии востребованность в существовании подобных центров подготовки? Или же ВС РФ полностью справляются с обучением людей и подготовкой мобилизованных?

– Однозначно такие центры нужны. Объясняю: если мы берем срочную службу в ВС РФ, бойцу дается год на службу. Там он 2 месяца проводит в учебке. Сейчас, конечно, изменились подходы, но все-таки там нет времени на практическую подготовку. Ну а центры вроде нашего – дают все необходимое, мы можем людей натренировать и нагонять. Все наши инструктора – люди, прошедшие боевую службу: Чечня, Сирия, спецоперация. Все они знают особенности современного боя. Они могут рассказать гораздо больше, чем в учебке – ведь все профессионалы ВС РФ сейчас находятся на передовой.

Опять же – подготовка мобилизованных к СВО. Две недели на слаживание – и потом на передовую. Этого недостаточно, нужно 2-3 месяца непрерывной работы. Люди должны понимать друг друга с полуслова, только тогда это будет передовое подразделение.

Посмотрите на ВДВ и спецназ – почему они профессионалы? Потому что их гоняли, гоняли и еще раз гоняли. Как бы это не звучало. Но они могут действовать с закрытыми глазами и понимать друг друга интуитивно.

Поймите, на СВО нет такой роскоши, как лишнее время. Поэтому, если человек заранее подготовиться в таких центрах как наш, у них будет готовность работать в боевых группах, обмениваться опытом с товарищем.

Единственный минус: финансирование. Все это мы делаем за свой счет, за счет людей, желающих помочь. Ну и сами учащиеся, которые идут на это осознанно – зачастую готовы вложиться. Конечно, если была бы поддержка от государства – нам было бы легче. Речь идет даже не про деньги, а в первую очередь, про всё необходимое для тренировок. Пока что все это мы закупаем за свой счет.

– Что включают в себя курсы Центра "Доброволец"?

– Во-первых, у нас есть как курсы для начинающих, так и для тех, кто уже имеет какую-то подготовку. Мы можем даже любой офисный планктон обучить азам.

На курсе проходят лекции по безопасному обращению с оружием, топография и ориентирование на местности, краткое оказание первой помощи. Затем – на полигоне – все то, что было на лекциях, мы отработаем уже на практике. Да, применяется охолощенное оружие, по закону мы не имеем право использовать огнестрельное оружие. Однако мы даем все, приближенное к реальности. В итоге человек получает азы, узнает, что должен делать боец. Это ни для кого не будет лишним.

Для более "продвинутых" ребят наши инструктора, прошедшие через горячие точки, могут дать людям, планирующим поехать на СВО, информацию о том, что их там ждет, что им там понадобится. Отдельные направления – обращение с оружием, БПЛА, передвижение на местности, штурм окопов. Все эти моменты мы изучаем.

Конкретной физподготовкой мы не занимаемся, и, конечно, не будем ломать людей через силу, если они физически не вывозят. Не каждому дано быть бойцом спецназа. Стараемся найти подход к каждому пришедшему. У нас был пример – девушка, которая не могла автомат поднять. Но она прошла курс, справилась, хоть и со слезами на глазах – но прошла. И уже ездит в качестве волонтера на передовую, развозит гуманитарку, перестала бояться собственной тени – и в случае чего сможет оказать первую помощь окружающим её людям. А в крайнем случае – сможет и стрелять. Поэтому не надо бояться – мы ждем всех желающих.

– Перейдем к другим темам. В обществе нарастает террористическая угроза. Мы с вами недавно проводили антитеррористическую лекцию. По вашему опыту работы в силовых структурах – насколько необходимо для населения проходить подобные тренинги по противодействию террористической угрозе?

– Они необходимы, ведь на примере "Крокус Сити Холл" - люди просто не знают, что им делать. В людей стреляли, а они снимали террористов на смартфон. Хотя в этот момент нужно было брать руки в ноги, убежать, драпать. И в итоге, те, кто не убежал, оставались в горящем здании, под завалами…

Опять таки: нужно знать, куда бежать, уметь читать планы эвакуации. Мы рассказываем про простейшие навыки действий, про оказание первой помощи. Гражданский человек не имеет право оказывать медицинскую помощь. А вот первую доврачебную – вполне. И мы объясняем, как наложить повязку, как поддержать пострадавшего.

И мы проводим эти встречи, чтобы люди хоть немного знали – как реагировать, если случилась такая беда.

– Как обычный человек может подготовиться к этим угрозам?

– Нужно научиться включать мозги. Обеспечивать безопасность родных и близких. Научиться оказывать первую помощь. Носить хотя бы минимальный комплект первой помощи. Научиться ими пользоваться, накладывать жгуты, перевязки. И я так скажу: быть физически и психологически готовым к любой подобной ситуации.

– Что бы вы еще привнесли в подобное просвещение населения?

– Гражданский человек – не боец спецназа. Он не может взять на себя всю ответственность. Я бы сказал так, что в целом подготовка по антитеррору устарела, она ориентируется на теракты начала нулевых. У террористов новые методы, надо и нам обновлять плакаты, методические документы, учитывать современный опыт. У нас уже БПЛА влетают в дома гражданские: нужно понимать, что делать при этом, простейший минимум – спрятаться, выбежать из дома, поставить на двери замки, которые открываются изнутри. И это надо развивать, проводить, пропагандировать, обучать разные категории населения. Для этого опять же нужны помещения, материальная база, пока мы этим занимаемся на добровольной основе. Поддержка государства позволила бы поднять уровень обучения и масштабировать его.

– Что вы можете рассказать о работе благотворительного фонда "Доброволец, в котором вы являетесь попечителем?

– Фонд оказывает помощь военнослужащим, добровольцам, жителям новых территорий. Мы даже помогаем в городе гражданским лицам, нашим подшефным учреждениям. Все работают не за зарплату – в нашей команде неравнодушные люди, волонтеры. На собранные средства мы отправляем грузы гуманитарной помощи на передовую. Те, кто хотят нам помочь – могут подключиться к этой деятельности. По большей части необходимы именно денежные средства. У нас были случаи, когда террористическая ячейка пытались отравить продукты для бойцов. С тех пор мы предпочитаем собирать помощь финансами, а потом закупать надежные и проверенные вещи и продукты.

– Как ваши впечатления? Люди хотят помогать?

– Люди действительно хотят помогать. Но они устали. Боевые действия идут уже долго время. Но понятно, что помогать – надо.

Подробнее в сообществах Центра "Доброволец" и "Северо-Славянской общины":

Северо-Славянская Община - https://vk.com/sevslavo

БФ Доброволец - https://vk.com/bf_dobrovolec

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